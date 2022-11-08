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傳Meta大規模裁員 人數比Twitter更多

2022-11-08 列印
■Meta本年度財政失利，因元宇宙獲益不似預期，另外亦受蘋果的私隱政策影響，導致廣告商減少投放開支。
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外媒報道指，社交媒體facebook母公司Meta計劃今個星期大幅裁員，將會是公司成立十八年以來解僱最多員工的一次。

《華爾街日報》引述消息人士報道，Meta預計最快明天會通知被裁員工離職，成為最近科技公司最大規模的一次裁員行動。另一社交媒體Twitter最近裁走公司一半員工，約三千七百人。Meta目前相信擁有超過八萬七千名員工。知情人士指，公司已通知員工取消今個星期起的不必要旅程。

Meta未有對裁員的消息作出評論。但公司董事長兼執行長朱克伯格早前在一份聲明強調，公司未來將專注於投資在少數高利潤的領域，意味部份團隊來年將保持平穩或收縮。





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