傳Meta大規模裁員 人數比Twitter更多

外媒報道指，社交媒體facebook母公司Meta計劃今個星期大幅裁員，將會是公司成立十八年以來解僱最多員工的一次。



《華爾街日報》引述消息人士報道，Meta預計最快明天會通知被裁員工離職，成為最近科技公司最大規模的一次裁員行動。另一社交媒體Twitter最近裁走公司一半員工，約三千七百人。Meta目前相信擁有超過八萬七千名員工。知情人士指，公司已通知員工取消今個星期起的不必要旅程。



Meta未有對裁員的消息作出評論。但公司董事長兼執行長朱克伯格早前在一份聲明強調，公司未來將專注於投資在少數高利潤的領域，意味部份團隊來年將保持平穩或收縮。











