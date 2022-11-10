民主黨參院議席暫險勝對手 ﻿美國中期選舉共和黨重奪眾院﻿

美國中期選舉選情緊湊，點票尚未結束，但共和黨在眾議院的得票持續領先，一旦取得二百一十八席將重奪眾議院控制權。



今次選舉中的兵家必爭之地賓夕法尼亞州，由民主黨候選人費特曼擊敗前總統特朗普力挺的候選人奧茲，為民主黨在參議院贏得一席。連同毋須改選的議席，共和黨和民主黨暫時在參議院均取得四十八席，僅領先民主黨一席。

佛州州長連任問鼎白宮



選前民調顯示，部份地區可能需要更多時間核實結果。雖然共和黨與外界預測一樣暫時佔優，但並未實現他們希望大規模獲勝的「紅色浪潮」。失去賓州重要一席後，共和黨至少要在內華達州、亞利桑那州和喬治亞州，取得其中兩席才能控制參議院。



三十六個州的州長選舉亦是大選焦點。有意角逐下屆總統的佛羅里達州州長德桑蒂斯成功連任，為他增添政治籌碼。德桑蒂斯很可能會在黨內成為特朗普的競爭對手，預計共和黨未來將有一番爭鬥。



曾擔任白宮發言人的桑德斯，順利當選阿肯色州首位女州長。代表民主黨出選賓州州長的檢察官夏皮羅順利當選，預料他上任後將主導賓州有關墮胎權的政策方向。



民主黨籍的霍楚去年以副州長身份接任紐約州長，今次成功連任，成為紐約首位民選女州長。年僅二十五歲的眾議院非裔候選人弗羅斯特，為民主黨在眾議院取得一席，成為國會第一位Z世代議員。麻省則選出民主黨的希利接任州長，成為美國史上第一位公開出櫃的女同志州長。