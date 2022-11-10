Meta大裁員1.1萬人

社交媒體Meta昨宣佈裁員，辭退超過一萬一千名員工，成為今年裁員人數最多的國際企業之一。受成本上漲及廣告市場減弱影響，Meta昨表示會解僱公司百分之十三的員工，支付受影響員工十六個星期的基本工資。這是該公司成立十八年來最大的一次裁員行動，亦是繼Twitter及微軟裁員後，又一間科技公司大幅削減人手。



Meta董事長朱克伯格在致員工的訊息表示，宏觀經濟低迷、競爭加劇及廣告持續損失，都令公司收入遠低於自己的預期。



Meta今年的股價已下跌逾三分二，公司計劃削減可自由支配的開支，並將招聘凍結期延長至明年首季。