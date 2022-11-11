《再見螢火蟲》糖商結業

經歷二戰洗禮的日本老牌水果糖生產商「佐久間製菓」宣佈明年一月結業。「佐久間製菓」因在宮崎駿作品《再見螢火蟲》出現而知名度大增，成為一代集體回憶，結業消息令不少日本人感到悲傷。



「佐久間製菓」於一九○八年由佐久間惣治郎創立，是日本第一間水果硬糖生產商，其工廠在二戰後重建，並逐漸於戰後日本打開知名度。一九八八年《再見螢火蟲》上映，令「佐久間製菓」的知名度向海外擴展。



電影講述一對兄妹面對戰後物資匱乏，如何掙扎求存的絕望故事，感動全球觀眾。劇中妹妹珍而重之的一罐硬糖就是出自「佐久間製菓」。經歷戰爭卻抵不過疫情，這間百年老店最終也要消失。