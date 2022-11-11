美國中期選舉點票膠着 共和黨欠9票奪眾院

美國中期選舉點票仍然膠着，共和黨在眾議院的得票領先民主黨十八票，尚欠九票就達到二百一十八票門檻，取得眾議院控制權。



參議院方面，共和黨暫時領先民主黨一票，需要再取兩席才能擁有參議院控制權。但喬治亞洲兩名候選人得票不過半，須於下月進行第二輪投票，令參議院結果將推遲出爐。另外，亞利桑那州和內華達州尚未有結果。



美國總統拜登周三發表全國講話，形容今次選舉對民主而言是美好的一天，雖然媒體和專家預測會出現巨大的「紅色浪潮」，但並沒有發生。拜登說，一旦共和黨贏得眾議院控制權，他已經準備好與共和黨人合作。對於是否會競逐二○二四年總統大選，拜登表示會在明年初才作最後決定。