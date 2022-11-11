俄宣佈從赫爾松市撤軍

烏克蘭對消息存疑

俄烏戰事持續近九個月，俄羅斯國防部長紹伊古周三下令俄軍撤出烏克蘭南部戰略城市赫爾松，被視為一次重大轉折。俄羅斯在開戰初期已第一時間佔領了赫爾松，最近更宣佈將該地區併入俄羅斯聯邦，但烏軍連月在當地展開強烈反攻。



紹伊古表示，目前已不可能繼續向赫爾松提供補給，經全面評估後作出撤軍的建議，形容決定艱難。但烏克蘭傳媒報道指，俄軍實際上並沒有離開這座城市。烏克蘭總統顧問波多利亞克說，烏克蘭國旗未在赫爾松上空飄揚之前，談論俄羅斯撤軍是沒有意義。