共和黨未現「紅潮」特朗普遭黨員炮轟

共和黨雖然在美國中期選舉稍為佔優，但並沒有出現他們期望的「紅色浪潮」。前總統特朗普所支持的候選人紛紛失利，為他有意競逐下屆總統構成壓力，一向支持共和黨的傳媒更形容他是這場選舉中的「輸家」。



近日批評特朗普的聲音不斷，新澤西州的共和黨籍女副州長西爾斯高調表態不會再支持特朗普。

保守派傳媒大亨梅鐸旗下的多個傳媒，把共和黨的失利歸咎於特朗普。霍士新聞台直指，今次選舉最大贏家毫無疑問是取得壓倒性勝利、成功連任佛州州長的德桑蒂斯。



特朗普前競選顧問蘭扎表示，即使特朗普在黨內仍有聲勢，但共和黨需要一位擁有更多群眾基礎的總統候選人。德桑蒂斯未表態是否會於二○二四年角逐總統寶座，但外界相信他是共和黨的新希望。

