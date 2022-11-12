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共和黨未現「紅潮」特朗普遭黨員炮轟

2022-11-12 列印
■共和黨對特朗普的攻擊，一方面來自他是次選舉表現不力，另一方面亦顯示德桑蒂斯正成為黨內的風頭躉。
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共和黨雖然在美國中期選舉稍為佔優，但並沒有出現他們期望的「紅色浪潮」。前總統特朗普所支持的候選人紛紛失利，為他有意競逐下屆總統構成壓力，一向支持共和黨的傳媒更形容他是這場選舉中的「輸家」。

近日批評特朗普的聲音不斷，新澤西州的共和黨籍女副州長西爾斯高調表態不會再支持特朗普。
  保守派傳媒大亨梅鐸旗下的多個傳媒，把共和黨的失利歸咎於特朗普。霍士新聞台直指，今次選舉最大贏家毫無疑問是取得壓倒性勝利、成功連任佛州州長的德桑蒂斯。

特朗普前競選顧問蘭扎表示，即使特朗普在黨內仍有聲勢，但共和黨需要一位擁有更多群眾基礎的總統候選人。德桑蒂斯未表態是否會於二○二四年角逐總統寶座，但外界相信他是共和黨的新希望。
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