日本法務大臣失言遭撤換

日本首相岸田文雄昨決定撤換法務大臣葉梨康弘。葉梨日前在東京出席會議時表示，法務大臣是個不顯眼的職位，基本上只負責為執行死刑的文件蓋章。在野黨一致批評有關言論不當，認為葉梨沒有資格擔任閣僚。



葉梨已道歉並撤回言論，但仍抵不過壓力呈辭，成為岸田政府一個月內第二名下台的內閣大臣。前經濟再生擔當大臣山際大志郎，因被揭發與統一教有關連在上個月遭到撤換。再有一位閣僚辭職恐對岸田民望造成衝擊，在野黨揚言會追究岸田作為首相的任命責任。



岸田此前表示不打算將葉梨撤換，僅稱希望葉梨認識到職責的重要，好好向公眾解釋言論。葉梨失言的地方除表示法務大臣能上新聞頭條的時候只有執行死刑，還說最近因處理統一教問題在電視幾次露面，但就算當上法相也無助於他籌集政治資金。

