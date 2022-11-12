格陵蘭冰蓋變薄 海平面將升13.5毫米

一項新研究指出，格陵蘭部份冰蓋正在向內陸變薄，情況比預期更壞，很可能導致本世紀末出現嚴重海平面上升。目前海平面的上升已影響數百萬居於海岸的人，研究結果很可能使他們的家園最終被水淹沒。



美國及丹麥等國家的研究人員，一直聚焦研究格陵蘭島邊緣的冰蓋，主要借助衛星資料調查冰蓋隨全球暖化而融解的情況，今次把研究重點移向冰蓋內陸。他們發現，格陵蘭島東北部冰蓋變薄範圍，向內陸延伸二百至三百公里，範圍比之前估算的更大，可能導致本世紀末海平面上升最少十三點五毫米。



研究人員指出，內陸冰蓋變薄的一個其中一個原因是溫暖洋流入侵，其於二○一二年導致格陵蘭大融冰，該次事件加速了冰流，並觸發冰蓋迅速融化的浪潮。NASA已指出格陵蘭冰蓋融化是海洋膨脹的主因。