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大笨鐘 完成修葺

2022-11-12 列印
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倫敦大笨鐘經過五年修葺將於周日恢復正常運作。英國於二○一七年為大笨鐘展開大型修葺工程，過去五年只破例響起兩次，第一次是二○二一年英國正式脫離歐盟當天，第二次是今年九月英女皇伊利沙伯二世舉殯當天。

昨早，大笨鐘敲響十一下紀念第一次世界大戰停戰，對這個經歷過兩次世界大戰的建築物重回現代懷抱而言別具意義。

據報大笨鐘的保護工程共花費八千萬英鎊（約七億三千萬港元），總共修理或更換超過一千件可移動的零件，鐘樓四面鐘面亦安裝了LED燈。

重達十三點七噸的大笨鐘是舉世聞名的旅遊景點，也是世界上最大和最準確的四面報時鐘，於一九五九年建成。

大笨鐘定於英國時間本周日恢復正常運作，由當天早上十一時起，每隔十五分鐘就會敲鐘報時一次。
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