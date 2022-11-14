特朗普嫁細女心情好

美國前總統特朗普因共和黨選舉失利，遭到黨友連日批評，但幼女蒂芬妮（Tiffany Trump）出嫁令他重拾笑容。



蒂芬妮的婚禮周六下午於特朗普的佛羅里達州別墅海湖莊園舉行。據悉，新郎是擁有黎巴嫩和法國血統的二十五歲億萬富商布洛斯（Michael Boulos），來自尼日利亞顯赫家族布洛斯集團（Boulos Enterprises）。蒂芬妮年長布洛斯四歲，兩人二○一八年於希臘邂逅，至去年一月訂婚。



特朗普被傳媒拍到於婚禮綵排日，挽着蒂芬妮練習走紅地氈時全程「黑臉」，似乎因被指是選情失利的罪魁禍首而心情欠佳。婚禮當天特朗普的心情明顯好轉，更罕見與第二任妻子、蒂芬妮的生母梅普爾斯同框，與女兒和女婿開心合照。