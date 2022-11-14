《機場客運站》主角原型在戴高樂機場離世

據報納賽里在機場住了十八年，周六中午在二號客運大樓因心臟病發離世，終年七十六歲。納賽里曾是一名伊朗政治囚犯，在沒有護照情況下被驅逐出境，一九八八年起滯留戴高樂機場，並以客運大樓為家。據悉機場的員工十分照顧他，常帶來報紙和食物。
雖然納賽里一九九九年獲得難民身份和法國居留權，但他不願離開機場，直至○六年才因健康問題入住療養院。《機場客運站》改編的故事講述主角從東歐抵達甘迺迪機場，因護照失效而被困於機場生活，過程中主角樂觀積極面對困境令人動容。
港鐵油麻地站發生罕見列車甩門事故，車上七百多名乘客須緊急疏散，其中逾百人沿路軌疏散往旺角站，事件中兩人不適，當中一名老婦擦傷送院。荃灣線列車服務受阻，港鐵稱初步調查發現列車剛進入月台出現異樣，車頭轉向...
2022-11-14
台灣九合一選舉將於本月二十六日舉行，各陣營候選人把握時間拉票。前領導人馬英九昨到民進黨票倉台南，為國民黨籍候選人造勢，他批評現任領導人蔡英文把台灣帶向危險。馬英九昨出席台南市長候選人謝龍介、市議員蔡育...
2022-11-14
美國前總統特朗普因共和黨選舉失利，遭到黨友連日批評，但幼女蒂芬妮（Tiffany Trump）出嫁令他重拾笑容。蒂芬妮的婚禮周六下午於特朗普的佛羅里達州別墅海湖莊園舉行。據悉，新郎是擁有黎巴嫩和法國血...
2022-11-14
恒基旗下紅磡必嘉坊．迎匯正積極收票之際，同系位於粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna昨日突擊加推，涉及57伙，折實平均呎價14438元。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，ONE INN...
2022-11-14
內地放寬入境隔離至「5+3」，刺激港股上周五急彈逾1200點，恒指夜期延續升勢高水200點，美股三大指數亦齊收升。有分析指，港股氣氛完全扭轉，預計今日恒指會稍為高開，本周將介乎17000至18000點...
2022-11-14
葡超周一上演下游戰，由尾四的辛達卡拉主場迎戰排第十的艾斯杜尼，辛達卡拉自葡萄牙進攻中場般奴艾美達傷瘉復出後表現反彈，聯賽已三戰不敗近況更勝艾斯杜尼，加上主場之利有信心重敲勝鼓，主勝二點一七倍實屬超值。...
2022-11-14
由著名監製伍樂城創辦，揉合流行及古典音樂教育的伯樂音樂學院，將於明年2月5日假灣仔新伊館舉辦大型歌唱大賽《歌手的誕生》總決賽。院長伍樂城強調今次比賽係發掘樂壇有潛質新人，仲會好似激勵新人階段嘅容祖兒、...
2022-11-14
連續三年的新冠疫情，對本港經濟造成嚴重打擊。財政司司長陳茂波昨天指出，他對今年的經濟發展不感樂觀，料本財政年度錄得逾千億元赤字屬「在所難免」，但他亦強調毋須太悲觀，原因是香港仍有足夠的財政儲備，應對挑...
2022-11-14
早在入行多年之前，筆者已是方駿暉方Sir的粉絲，沒想到後來竟可跟偶像在同一份馬報撰文。當年喜歡看方Sir，其中一個原因是他選馬有根有據，讀者可以自行分析其理由是否充份，才選擇信與不信，不像傳統的馬評人...
2022-11-12