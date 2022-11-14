《機場客運站》主角原型在戴高樂機場離世

荷里活導演史堤芬史匹堡的作品《機場客運站》，故事靈感來自一名滯留巴黎戴高樂機場的伊朗男子納賽里。

據報納賽里在機場住了十八年，周六中午在二號客運大樓因心臟病發離世，終年七十六歲。納賽里曾是一名伊朗政治囚犯，在沒有護照情況下被驅逐出境，一九八八年起滯留戴高樂機場，並以客運大樓為家。據悉機場的員工十分照顧他，常帶來報紙和食物。

雖然納賽里一九九九年獲得難民身份和法國居留權，但他不願離開機場，直至○六年才因健康問題入住療養院。《機場客運站》改編的故事講述主角從東歐抵達甘迺迪機場，因護照失效而被困於機場生活，過程中主角樂觀積極面對困境令人動容。