澤連斯基巡視赫爾松 逾400宗戰爭罪行

俄軍日前從第聶伯河西岸撤退，烏克蘭收復南部赫爾松州首府赫爾松市。當地居民上街迎接烏軍、落淚相擁。但赫爾松市遭嚴重蹂躪，烏軍持續清除俄軍留下的地雷，同時存在缺水、斷電和糧食短缺等問題，並傳出俄軍在當地犯下逾四百宗戰爭罪行。



烏克蘭總統澤連斯基昨日親訪赫爾松市視察。他在周日的講話指出，調查人員連日記錄了超過四百宗戰爭罪行，發現多具平民和軍人的屍體，批評俄軍在赫爾松的暴行，與他們在烏克蘭其他地區留下的一樣。澤連斯基強調會毫不猶豫將所有犯人繩之以法。



俄軍佔領赫爾松市八個月，目前仍控制赫爾松州約七成地區，據報俄方將在州內其他地方另設首府。俄羅斯早前透過舉行公投宣佈將赫爾松納入領土範圍，並任命親俄領導人在當地執政，遭國際社會譴責是非法兼併。