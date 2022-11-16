任睇No.1
  • 23º
  • 83%
  • 2022年11月16日 星期三
熱門： 七欖國歌地鐵林黛草間彌生

日報新聞 > 國際

美民主黨再下一城 奪亞利桑那州

2022-11-16 列印
■萊克是前鳳凰城電視台主持人，加入共和黨後辭職。
Previous Next

美國前總統特朗普支持的亞利桑那州州長共和黨女候選人萊克（Kari Lake），在爭持激烈的州長選舉中，敗給民主黨女對手霍布斯（Katie Hobbs）。在歷經多日點票後，美國傳媒紛紛宣佈霍布斯以百分之五十點四的得票率，擊敗有「女版特朗普」之稱萊克的百分之四十九點六，成為新任的亞利桑那州長。萊克出身新聞主播，一直質疑二○年總統選舉結果合法性。這是民主黨在這次中期選舉的一大勝利，因為身為搖擺州的亞利桑那州，將在二○二四年美國總統大選，發揮舉足輕重的作用。而在今次美國中期選舉，共和黨表現未如預期，特朗普支持的多名候選人亦失利。■霍布斯以往則擔任亞利桑那州務卿。
■霍布斯以往則擔任亞利桑那州務卿。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2023-24JUPAS大學聯招選科指南
升中選校天書 2023-24
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd