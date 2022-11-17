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特朗普宣佈參加2024年總統大選

2022-11-17 列印
■特朗普在上次大選落敗，加上中期選舉遭受同黨攻擊，但無損他再參選總統的意志。
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共和黨在國會中期選舉表現未如理想，受到抨擊的美國前總統特朗普，已提交文件，決定參加二○二四年總統大選。今次將會是他第三次角逐白宮寶座。他指出任總統期間美國經濟良好、國際地位崇高，但現任總統拜登上台近兩年來，美國境況大不如前，故決定再參選。

已屆七十四歲高齡的特朗普在佛羅里達州海湖莊園的大廳內，向數以百計的支持者發表講話，高調宣佈捲土重來。有分析指即使特朗普仍然得到不少人支持，但選舉工程會充滿障礙，包括在共和黨內面對其他對手的挑戰。

另外，在現屆美國國會眾議院內擔任共和黨領袖的麥卡錫，前日在共和黨黨團閉門投票中獲得提名，在新一屆眾議院內角逐議長。而共和黨參議員斯科特亦在前日宣佈，要挑戰參議院共和黨領袖麥康奈爾的領導地位。
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