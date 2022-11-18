周四前須回覆會否留任 馬斯克要Twitter員工自決

根據外媒報道，全球首富馬斯克告訴他的Twitter員工，要不選擇留下來為公司長時間高壓工作，或領取三個月的遣散費離開。他指，員工若在紐約時間周四晚上前，未確認加入新Twitter，便會視作離開。



馬斯克接管Twitter後直指公司面臨重大財務危機，已解僱一半員工，又認為Twitter的工作文化不可取，早前宣佈取消在家工作政策，要求所有員工要必須返回辦公室上班。



馬斯克周三出席聆訊時提及，希望減少在Twitter的工作時間，最終將尋找一位新領袖去管理這間社交媒體公司。