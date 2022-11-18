麥卡錫當選眾議長存變數 ﻿共和黨﻿﻿成功奪得眾議院﻿

美國中期選舉投票結束逾一個星期，民主共和兩黨在國會兩院的得票終於明朗。最新消息顯示，共和黨於眾議院取得二百一十八席，達過半門檻掌握眾議院控制權。民主黨日前則已確認取得參議院控制權。



共和黨眾議院議席周三終於達到過半門檻，民主黨目前則有二百一十席。眾議院共和黨領袖麥卡錫早前揚言，一旦取得眾議院控制權，將針對拜登政府啟動有關阿富汗撤軍、新冠疫情源頭等議題的調查。



任內出訪台灣而觸發台海局勢升溫的眾議長佩洛西將於一月結束任期。但麥卡錫是否能夠順利當選眾議長存在變數，據報部份保守派成員對是否支持麥卡錫有保留。而在兩黨議席數目接近的情況下，取得眾議院控制權的共和黨仍挑戰重重。



美國總統拜登向麥卡錫表達祝賀共和黨贏得眾議院大多數。拜登在聲明中表示，他已經準備好與眾議院的共和黨人合作，又指選民已透過選票清楚表達他們的憂慮，包括降低生活成本的需要、保護選擇權和維護民主等。



此外，共和黨資深參議員麥康奈爾周三在黨團內部投票中，以三十七票對十票，成功擊退黨友斯科特，連任參議院共和黨領袖。由於共和黨未能重奪參議院控制權，令麥康奈爾和前總統特朗普都遭到批評，但暫時無損他們黨內地位。



共和黨中期選舉成績未如理想，特朗普宣佈參選二○二四年總統大選後，他任內的副總統彭斯連日接受傳媒訪問爭取民意。彭斯在美聯社專訪指出，在今次中期選舉的競選過程中，深深感受到美國人希望有新的領導層團結國家，同時推進那些被提出的政策。







