辛偉誠突訪基輔 重申援烏至戰勝

英國首相辛偉誠上任後首次到訪烏克蘭首都基輔，與烏總統澤連斯基會面。他強調英國及其他盟友會與烏克蘭同行直至獲勝，實現公正的和平。又宣佈額外援助總值五千萬英鎊的防空系統支援烏軍，以保護在俄羅斯空襲下生活的烏克蘭平民及關鍵基礎設施。軍援包括高射炮、雷達和反無人機設備。



考慮到烏克蘭人正迎寒冬，英國另捐贈世界糧食計劃署一千二百萬英鎊，助烏克蘭獲得發電機等，其中四百萬英鎊將予國際移民組織。



兩人冒雪在基輔街頭走訪，視察被檢獲的俄軍坦克及其他被摧毀的俄軍軍備，並向戰死沙場的烏軍致敬。澤連斯基讚揚是次到訪意義重大，且有實質幫助。