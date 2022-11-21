小池百合子籲着樽領衫 保暖減用電

俄烏戰事導致全球能源價格上漲，日本要求全國民眾在冬天節約用電。東京都知事小池百合子便以身作則，在外套裏面穿上樽領衫保暖，呼籲民眾這樣穿便可以減少用電取暖。她以法國總統馬克龍為例，指對方引領樽領衫的潮流；又認為頸部和暖可令身體發熱，頸部保暖是幫助大家度過寒冬的方法之一。



日本有一年一度的「清涼商務裝」運動，鼓勵上班族在炎夏穿着便服上班，以減低辦公室的耗電量。小池的呼籲也許會變成冬季版的「溫暖商務裝」。



日本十月的通脹同比上升百分之三點六，是自一九八二年二月以來最大的同比漲幅，創逾四十年新高。物價指數已連續十四個月上漲，其中能源價格的漲幅最大，達到百分之十五點二。