烏核電廠再遭轟炸 IAEA警告籲立即停手

俄烏戰事持續近九個月，烏克蘭扎波羅熱核電廠已多次遇襲，上周六晚至周日再受到十多次炮轟，俄烏雙方互相指責是對方所為。國際原子能機構譴責事件，警告攻擊核電廠形同玩火，恐釀重大核災，呼籲立即停手。



扎波羅熱核電廠的反應爐已經關閉，一旦冷卻系統的電源被切斷，核燃料便有過熱危險，而炮擊已數度切斷供電線路。控制核電廠的俄羅斯軍方指，烏軍周日炮轟核電廠兩次，均擊中向核電廠輸電的電纜附近範圍，其中一次更命中核電廠一幢建築物頂部。烏克蘭國家核電公司則將襲擊歸咎俄方，指俄軍攻擊核電廠內多個基建設施達十二次，其中三次擊中變電站一帶。