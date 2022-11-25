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雷諾將由卡馬汽車廠營運

2022-11-25 列印
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俄羅斯揮軍烏克蘭後，多個國際品牌宣佈撤出俄羅斯市場，包括法國汽車製造商雷諾（Renault）。雷諾位於莫斯科的廠房已被當局接管，現由卡馬汽車廠（Kamaz）營運。

卡馬宣佈廠房將會重新啟動生產線，生產蘇維埃時期的「Moskvich」品牌汽車。Moskvich最後一次生產是在二十多年前，其零件組來自俄羅斯和東德，但蘇聯解體後Moskvich就被私有化，最終走上破產之路。

路透社報道指，雷諾五月時以一盧布價格，將俄羅斯汽車AvtoVAZ多數股權出售給俄羅斯政府，俄方讓雷諾保有六年回購權。
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