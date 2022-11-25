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金與正：南韓總統尹錫悅是白癡

2022-11-25 列印
■金與正稱愈是打壓，北韓的憤怒就會愈大。
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據北韓官媒朝中社報道，最高領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正，批評南韓外交部惹事生非，故意將北韓行使自衞權說成「挑釁」，又形容南韓總統尹錫悅是白癡。

金與正昨發表談話指，美國一談論「單邊制裁」，南韓當局就一字不漏照唸，無疑是美國的「忠實走狗」，認為南韓只不過是啃着美國骨頭亂竄的野狗，卻得意忘形企圖制裁北韓，簡直可笑之極。

金與正指難以理解南韓人民為何放任尹錫悅這樣的一群白痴上台，形容他們是不斷製造危機的「政權」，文在寅在任時至少首爾不是北韓的目標，強調愈是打壓，北韓的敵愾和憤怒就會愈大。
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