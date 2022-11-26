傳蘋果有意收購曼聯

英超球會曼聯早前透露計劃賣盤，近日有消息稱科網巨擘蘋果公司有意收購。消息令曼聯球迷感到非常高興，並預先為曼聯主場奧脫福球場改名為「i脫福」（iTrafford）。



英國小報《每日星報》報道，蘋果考慮加入收購曼聯的競賽，有意出價五十八億英鎊，而蘋果高層已就收購向格拉沙家族表達興趣。曼聯年營業額高達五點八億英鎊，巨大的商機相信是其吸引力。



不少球迷在社交平台對蘋果的收購傳聞議論紛紛。蘋果手機在全球受到熱烈歡迎，球迷對蘋果入主亦是歡迎。有人打趣說，資本雄厚的蘋果可以把奧脫福球場定期翻新，並改名作「i脫福」（iTrafford）。但有反對意見擔心蘋果有興趣賺錢多於搞好球會，屆時恐變成「格拉沙2.0」。