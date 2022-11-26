英國小報《每日星報》報道，蘋果考慮加入收購曼聯的競賽，有意出價五十八億英鎊，而蘋果高層已就收購向格拉沙家族表達興趣。曼聯年營業額高達五點八億英鎊，巨大的商機相信是其吸引力。
不少球迷在社交平台對蘋果的收購傳聞議論紛紛。蘋果手機在全球受到熱烈歡迎，球迷對蘋果入主亦是歡迎。有人打趣說，資本雄厚的蘋果可以把奧脫福球場定期翻新，並改名作「i脫福」（iTrafford）。但有反對意見擔心蘋果有興趣賺錢多於搞好球會，屆時恐變成「格拉沙2.0」。
作為父母最希望子女健康長大，但四個月大女嬰芷希要奇蹟才可獲再生機會。芷希不幸患上擴張性心肌病變，導致心臟衰竭，現需強心藥和呼吸機，急需換心續命。芷希的母親哭訴自己「個心都粉碎咗」，希望有善心人捐出合適...
2022-11-26
11月25日，澳門與橫琴跨界交通連接的首個大直徑海底盾構隧道——澳門輕軌延伸橫琴線項目海底盾構隧道在澳門側項目現場舉行貫通儀式。 ...
2022-11-25
英國護士計劃在聖誕節前發起兩日罷工。皇家護理學院（RCN）宣佈於十二月十五日及二十日罷工，預計會有數千名護士參與。這將成為英國史上首次護士大罷工。罷工已醞釀一段時間，直至衛生大臣柏建熙拒絕與工會就加薪...
2022-11-26
市場再有焦點盤推售，新盤昨日交投進一步縮減，市場稱僅錄得1宗成交，為新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay 2期，項目一個別墅特色戶以約1420萬售出，呎價15622元。Wetland ...
2022-11-26
中國人民銀行公佈，決定於12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點；下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%，共計釋放長期資金約5000億元人民幣，今次為全面降準。人行指，為保持流動性...
2022-11-26
阿根廷在卡塔爾世界盃C組首輪爆冷不敵沙特阿拉伯，隊長美斯矢言問題在於球隊未能發揮快速將皮球左右兩邊轉換的踢法。今晚小組次輪，該隊將於魯賽爾球場鬥墨西哥，據報教練史卡朗尼會改踢四三三陣式用盡球場闊度之餘...
2022-11-26
昨日MIRROR出席ViuTV 2023節目發佈會，旗下藝人包括MIRROR、ERROR、駱振偉、強尼及陳俞希等均有現身，還邀得姜皓文、張慧儀、魏浚笙及帶傷到場的談善言等撐場。MIRROR被問到所屬公...
2022-11-26
港島區工廈有價，近期柴灣區成為熱門投資尋寶地，當中星味十足的柴灣工業城更成為明星名人集中地，在目前市況相對較淡靜下，今年度錄得3宗買賣及8宗租務成交，當中男高音歌唱家家族成功沽出柴灣工業城單位，持貨十...
2022-11-25
昨晚谷中八場賽事在雨中舉行，潘頓雖然憑容廄「威妙星」和蔡廄「美麗笑聲」起孖，打破了韋達保持的谷草頭馬紀錄，可惜在騎師王只能排第三名，最終得主是取得一冠兩亞一季的布文。至於何澤堯憑呂廄「精算其然」和沈廄...
2022-11-24