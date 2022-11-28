金正恩：北韓核武必成世界最強

北韓最高領導人金正恩再次攜女兒現身重要場合，與試射「火星炮-17」型新型洲際彈道導彈有功人員合照。他強調，成為強者才能捍衛國家，北韓核武自衞力量必將佔據世界最強地位。



金正恩指，當強軍建設大業得到實現的時候，對人民忍耐所有苦難、絕對支持黨的事業和愛國心感激不盡，他又表示，歷史證明只有成為最強者才能捍衛國家，應更加鞏固緊握在手的力量，只要目標和決心堅定不移，北韓自衞力量必將佔據世界最強的地位；期待和相信國防科技工作者和軍工部工人，將在實現國家核武力建設事業中銘記所肩負的使命，以飛快速度擴大和加強核戰爭遏制力。