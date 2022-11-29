無懼卡塔爾保守法律 克羅地亞女模低胸裙睇世盃

克羅地亞模特兒諾爾（Ivana Knoll）在卡塔爾世界盃以性感衣著亮相掀起熱議。卡塔爾旅遊局和各國政府曾呼籲，應避免在公開場合穿著暴露衣服，以表示對當地宗教文化的尊重。但諾爾對此表示不認同，強調自己的衣著沒有傷害他人。



二十六歲的諾爾在社交平台擁有逾七十八萬粉絲，每次亮相都穿著性感，她亦毫不忌諱更新在卡塔爾的性感打扮。諾爾是克羅地亞國家隊的忠實粉絲，在球場穿着象徵國旗的紅白格仔低胸貼身裙，為國家隊打氣。其打扮無疑是挑戰穆斯林的保守衣著作風。



諾爾稱對自己的衣著感到舒適，亦不害怕會遭到卡塔爾政府逮捕。她說在得悉卡塔爾的保守法律後感到十分憤怒，每個人都應該尊重對方的選擇，而當局目前都沒有為她帶來任何不便，對此感到驚喜。