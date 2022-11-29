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日報新聞 > 國際

美股中段跌187點

2022-11-29 列印
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市場憂慮中國疫情發展，美股三大指數開市下跌。杜指中段報三四一五九點，跌一百八十七點；納指則報一一一四二點，跌八十三點。滙控美國預託證券價格見四十六點二港元，升零點六一港元；騰訊則見二百七十八點六港元，升八點六港元。
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