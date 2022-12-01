興建世盃工程 卡塔爾認400外勞死亡

卡塔爾首度在世界盃決賽周亮相，不過三場分組賽中僅攻入一球，在A組第二場賽事一比三敗給塞內加爾，周二零比二輸荷蘭，開賽第一日則零比二輸厄瓜多爾。
另外，世界盃開鑼前卡塔爾的人權狀況已備受指責，卡塔爾世界盃足球賽籌委會秘書長塔瓦迪竟公開承認，有四百至五百名外勞在與世界盃相關工程項目死亡。這個數字遠高於卡塔爾政府早前公佈的三人。
塔瓦迪周二受訪時坦白回答關於外勞死亡的問題，指卡塔爾籌備世界盃期間，在興建球場等相關工程的過程約有四百名外勞死亡，但不清楚具體數字，強調這些地盤安全標準每年都有改善。
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2022-12-01