興建世盃工程 卡塔爾認400外勞死亡

今屆世界盃主辦國卡塔爾三戰全負，「捧蛋」出局，創下得分最低東道主的尷尬局面。除二○一○年東道主南非，歷屆主辦國都能夠在分組賽得分並晉身淘汰賽。



卡塔爾首度在世界盃決賽周亮相，不過三場分組賽中僅攻入一球，在A組第二場賽事一比三敗給塞內加爾，周二零比二輸荷蘭，開賽第一日則零比二輸厄瓜多爾。



另外，世界盃開鑼前卡塔爾的人權狀況已備受指責，卡塔爾世界盃足球賽籌委會秘書長塔瓦迪竟公開承認，有四百至五百名外勞在與世界盃相關工程項目死亡。這個數字遠高於卡塔爾政府早前公佈的三人。



塔瓦迪周二受訪時坦白回答關於外勞死亡的問題，指卡塔爾籌備世界盃期間，在興建球場等相關工程的過程約有四百名外勞死亡，但不清楚具體數字，強調這些地盤安全標準每年都有改善。