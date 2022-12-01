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美股中段跌212點

2022-12-01 列印
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杜指中段報三三六四○點，跌二百一十二點；納指則報一○九九四點，升十一點。滙控美國預託證券價格見四十七點三六港元，升零點一一港元；騰訊則見二百九十三點八三港元，升六點六三港元。
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