彩虹物品可攜入世盃賽事

國際足協宣佈，已獲卡塔爾世界盃主辦當局保證，球迷可以攜帶象徵支持同志平權的彩虹顏色物品，以及聲援伊朗反政府示威的橫額進入球場。



卡塔爾世界盃上月二十日揭幕後，陸續有球迷因穿彩虹圖案衣服或飾物，遭拒絕入場觀看賽事。而正值國內捲起示威浪潮的伊朗球迷，亦趁此國際場合表達對政府的不滿，其他國家球迷也有聲援。



威爾士球迷戴彩虹帽入場被拒後，已引起國際足協的憂慮，近日卡塔爾當局充公球迷所帶的彩虹顏色物品，以及支持伊朗示威的標語，再次炒熱相關討論，相信雙方經過討論後，達成放寬的共識。卡塔爾信奉伊斯蘭教，對同性戀行為有嚴苛的法律限制。