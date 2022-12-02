谷阿莫透露育有3女1子

以「X分鐘看完XXX」系列影片走紅的台灣網紅谷阿莫，最近在新片首次攜同女兒出鏡，罕見公開家庭生活，並透露自己育有三女一男。



谷阿莫可謂是最早走紅兩岸三地的台灣YouTuber，早期以搞笑有趣的方式在網上介紹電影，通常數分鐘便可以講完一套電影的劇情，成為不少網友集體回憶。但後期因為受版權爭議等問題纏身，知名度已大不如前。



谷阿莫過去為了保護家庭成員私隱，從未讓他們出鏡，最近在新片帶同大女為家人挑選聖誕禮物。兩人在片中的對話透露，谷阿莫家中仍有兩名女兒和一名最小的兒子。