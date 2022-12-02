美航母林肯號起火9船員輕傷

美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）周二早上在南加州對開海面起火。雖然火勢很快已被撲滅，但事件造成九名船員受輕傷，他們均已於船上接受治療。起火原因仍待調查。



美國海軍發聲明指，發生火警的林肯號是尼米茲級航空母艦，事發時正於南加州對開約五十公里處執行例行任務，事件及起火原因正在調查，期間林肯號將繼續在該區域執勤。軍方並未透露林肯號的損毀評估，僅表示不會返航。



據悉林肯號戰鬥群八月結束為期七個多月的西太平洋部署返回美國，本周較早時候離開聖迭戈進行維修。



第三艦隊發言人博伊爾指，九名受傷的船員大多是脫水，船員在沒有其他協助下，很快撲滅火勢。