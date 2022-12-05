遺體送殯儀館突復活 員工凌晨上班驚見死者睜開眼

巴西近日發生荒唐的「死者復活」事件，一名62歲男子從今年初開始就在接受口腔癌治療，未料日前仍因併發症不幸過世，家屬拿到醫院開立的死亡證明後，就將他的遺體暫時轉移到殯儀館中，未料凌晨時分，殯儀館工作人員卻發現男子「復活」了，張著眼睛躺在屍袋中，還有微弱的呼吸。

根據《太陽報》報導，62歲的何塞（Jose Ribeiro da Silva）在11月29日於戈亞斯州（Goiás State）烏魯阿蘇（Uruaçu）的醫院被宣判死亡，死因是口腔癌併發症，何塞的妹妹阿帕蕾西達（Aparecida）表示，他們一家人約在晚上8點收到通知，並拿到醫院開立的死亡證明書，遺體也被交給家人，方便他們處理何塞的後事。

隨後何塞的遺體被裝進屍袋，送到距離醫院100多公里、位於里亞爾馬（Rialma）的殯儀館。11月30日凌晨1點，一名工作人員在上班時，發現躺在屍袋內的何塞竟然「復活」了，他睜著眼睛且還有呼吸，但呼吸有點困難，工作人員嚇得急忙連絡緊急服務部門，何塞被送到附近的醫院，目前仍在治療中。

阿帕蕾西達透露，「殯儀館工作人員打電話給我，拚命要我過去，說我的哥哥還活著。」她直言發生這種狀況讓她和其他家人都難以置信，「我哥哥在屍袋裡待了5個小時，一定很冷。真的太可怕了，這樣的錯誤讓人難以接受。」阿帕蕾西達已在當天報警，警方正展開相關調查，而院方則表示，他們已經把簽署病患死亡證明的醫生解僱。

本文獲「中時新聞網」授權轉載。

《星島頭條》APP經已推出最新版本，請立即更新，瀏覽更精彩內容：https://bit.ly/3yLrgYZ