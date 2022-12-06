已離隊由卡塔爾返英 史達寧寓所遭爆竊

英格蘭主將史達寧（Raheem Sterling）的寓所周六遭到爆竊，他因此緊急從卡塔爾趕回英國處理，錯失了英格蘭打入世界盃八強的重要一刻。英格蘭領隊修夫基表示，不清楚史達寧是否會回到卡塔爾，但家庭是最重要的。



史達寧位於英格蘭薩里郡豪宅區的寓所被爆竊，事發時他的妻子和三名孩子都在家中，均沒有受到傷害，但據報損失總值超過二百八十萬港元的手錶。警方目前已就案件展開調查，區內巡邏警員亦明顯增加。由於消息稱匪徒當時是持武器入屋，史達寧得悉後情緒激動，決定離隊趕回英國陪伴妻兒。



英格蘭周日對塞內加爾，以三比○成功晉級八強。賽事結束後修夫基向傳媒證實史達寧離隊的消息。修夫基說，目前不知道史達寧會否歸隊，不想向他施加任何壓力，強調無論史達寧需要多少時間處理都會給予，有時候足球並非最重要，家庭始終應該優先。