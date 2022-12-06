英國新推哈利波特紀念幣

英國皇家鑄幣局推出一枚哈利波特與已故英女皇伊利沙伯二世的紀念幣。



為慶祝哈利波特首部小說《神秘的魔法石》面世二十五年，英國皇家鑄幣局推出哈利波特系列紀念幣，其中一款面值五十便士的紀念幣，正面刻有伊利沙伯二世的側面半身像，背面則是霍格華茲列車。



這枚紀念幣是最後一枚以伊利沙伯二世肖像推出的硬幣。皇家鑄幣局收藏服務部門主管摩根說，七十年來局方設計和發行的硬幣都刻上英女皇肖像，這套收藏品將標誌着由伊利沙伯二世過渡到查理斯三世。