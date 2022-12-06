澳男抄表被兩猛犬圍攻 慘遭活活咬死

澳洲一名電力公司承包商例行前往民宅抄電表時，遭到住戶飼養的2隻猛犬圍攻狂咬，當場被活活咬死。

澳洲電力公司Energex的抄表員密尼恩（Kane Minion）到民宅抄表時，被現場的猛犬咬死。（示意圖）

綜合澳洲新聞網（News.com.au）、澳洲天空新聞（Sky News Australia）報導，澳洲電力公司Energex的42歲抄表員密尼恩（Kane Minion），3日上午照例前往昆士蘭州（Queensland）郊區一戶人家抄表時，竟被住戶飼養的2隻猛犬狂咬致死。

救難人員約在上午10時45分抵達現場，不過當時密尼恩已身受重傷，倒在民宅前院、失去意識，儘管救難人員已立即搶救，密尼恩最終仍不幸因傷勢過重，在現場身亡。

案發當時飼主並不在家，警方在現場發現3隻狗，後續當地官員扣押了其中的班道戈鬥牛獒（Bandog Bullmastiff）及羅得西亞背脊犬（Rhodesian Ridgeback cross），將另一隻年紀較大的狗留下。

這戶人家的圍欄上掛了一個黃色的「警告」招牌，上頭寫著「護衛犬值勤中、不要進入」警語。

報導指出，電力公司抄表員過去曾多次到這戶人家抄表，前幾次3隻猛犬都被關在第2道柵欄內，目前警方仍在調查這起意外。

令人遺憾的是，密尼恩已為公司工作7年，頗受同事喜愛，去年平安夜才與愛情長跑的女友訂婚，他的臉書大頭照還抱著一頭史大佛夏鬥牛犬（Staffordshire Bull Terrier），不幸消息傳開後，親友們紛紛湧入他的臉書留言哀悼。

文章來源：Energex contractor Kane Minion identified as meter reader mauled to death

文章來源：Harrowing detail after meter reader Kane Minion mauled to death by dogs in Queensland

文章來源：Meter reader mauled to death in gruesome attack at Greenbank, south of Brisbane identified as 42-year-old Kane Minion



本文獲「中時新聞網」授權轉載。

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