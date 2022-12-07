搶Lady Gaga愛犬傷人 男子判入獄21年

美國樂壇天后Lady Gaga的兩隻愛犬去年遭人擄走，其助手在事件中受槍傷重創。美媒近日報道指，開槍男子被法官重判入獄二十一年。



Lady Gaga一名男助手菲舍爾，於去年二月在荷里活替她帶三隻法國鬥牛梗散步，期間遭人搭訕及開槍打傷胸部，其後兩隻鬥牛梗被嫌犯的同黨搶走。開槍的二十歲男子傑克遜，沒有對謀殺未遂提出抗辯，因此視作認罪。



菲舍爾嚴重受傷但成功存活下來，他因此被迫切除部份肺部，表示事件改變了他的人生。警方相信匪徒只是隨機行事，目標是價值不菲的鬥牛梗，落手時也不知道那兩隻狗是屬於Lady Gaga。