任睇No.1
  • 17º
  • 73%
  • 2022年12月7日 星期三
熱門： 江澤民逝世江澤民神舟十五號2022 年世界盃

日報新聞 > 國際

哈里王子爆內幕 皇室生活是一場骯髒遊戲

2022-12-07 列印
■影音平台Netflix推出講述英國哈里王子及其夫人的紀錄片，預定明天正式上架前三集。
Previous Next

影音串流平台Netflix推出一連六集的紀錄片，講述英國哈里王子和夫人梅根的皇室生活內幕，預定明天正式上架前三集。

哈里在最新釋出的預告片提到，嫁入英國皇室的女性受到痛苦，並形容「這是一場骯髒的遊戲」。雖然哈里沒有說出任何名字，但似是暗指亡母戴安娜皇妃和梅根的生活不開心。

他在片中亦談及皇室成員和種族的問題，又指出家庭內有等級制度，有時候會出現捏造的消息，表示「沒有人知道全部真相，只有我們知道」。

Netflix較早時播出的第一段預告，多次出現梅根哭泣的畫面，惹來熱議。第二段預告除了兩位主角外，反覆加入了民眾和傳媒對皇室成員的狂熱，以及評論員的看法，有人說「不希望歷史重演」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd