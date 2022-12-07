哈里王子爆內幕 皇室生活是一場骯髒遊戲

影音串流平台Netflix推出一連六集的紀錄片，講述英國哈里王子和夫人梅根的皇室生活內幕，預定明天正式上架前三集。



哈里在最新釋出的預告片提到，嫁入英國皇室的女性受到痛苦，並形容「這是一場骯髒的遊戲」。雖然哈里沒有說出任何名字，但似是暗指亡母戴安娜皇妃和梅根的生活不開心。



他在片中亦談及皇室成員和種族的問題，又指出家庭內有等級制度，有時候會出現捏造的消息，表示「沒有人知道全部真相，只有我們知道」。



Netflix較早時播出的第一段預告，多次出現梅根哭泣的畫面，惹來熱議。第二段預告除了兩位主角外，反覆加入了民眾和傳媒對皇室成員的狂熱，以及評論員的看法，有人說「不希望歷史重演」。