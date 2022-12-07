雲林縣斗六市一名飼主Cecil Ko經營飲料店，平常沒事都帶著5歲柯基「弟弟」來顧店。媽媽忙完過年，心血來潮打開店裡評價，意外驚見一則爆笑留言。客人稱讚店裡員工服務態度良好、給予五顆星，媽媽見本尊照好氣又好笑，認為愛犬只是坐在那邊笑，竟然也能獲得高評價，不像人類累得半死還不一定有五顆星星。

弟弟憨憨的笑臉，讓飲料店客人留下極好的印象。

照片中，呆萌的弟弟笑得燦爛，乖乖坐在廚房內。只見客人偷拍毛員工外，逗趣留下評語「服務態度良好（如圖）」，同時也打上100分、高度給予讚賞。媽媽看到這則評價覺得好笑又傻眼，「我就覺得很問號！這小子只坐在那邊笑欸～後來想想覺得超好笑。」

弟弟：媽媽記得幫我加薪喔！

弟弟跟媽媽同進同出，平常顧店懶洋洋，只會等吃飯與下班。

弟弟：歡迎光臨喔～

弟弟：歡迎光臨喔～

弟弟：歡迎光臨喔～

弟弟也很喜歡走到隔壁滷味店玩耍，媽媽特別在兩店之間擺牽繩掛勾，相當貼心。

媽媽表示，弟弟平常顧店都懶洋洋，想說牠會不會是去隔壁滷味店回來才笑得這麼開心；至於弟弟在店裡都在吃東西與等下班，很少出來歡喜迎賓，完全要看牠的心情。媽媽笑說，「因為牠很膽小，也不太給陌生人摸會害怕，遇到熟的人才會給人家戳。」

現在日子過爽爽的弟弟，以前可是被人虐待與棄養，最後是媽媽在2008年接牠回家安置。媽媽透露，第一眼看到弟弟，覺得長得很像離世的愛犬，因此決定收編。由於弟弟曾遭受不好對待，所以對人類的一舉一動都很敏感，不能任意抱牠、摸牠，也不能太用力、動作太大，否則弟弟就會開咬；除此之外，媽媽也說，牠還很怕風雨雷電等過大的聲響，如今漸漸對家人產生信任，縱使自己被咬的次數依然不少，但能看牠現在過得這麼幸福、這麼愜意，內心也感到非常欣慰與值得。

媽媽將最佳員工照分享在臉書社團，網友看完紛紛笑說，「真誠的笑容」、「最佳員工」、「店裡的5星評價其實都是給牠的」、「笑臉迎人，不給5顆星說不過去啊」、「要加薪了啦」、「專業賣笑」。

本文獲「ETtoday」授權轉載

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