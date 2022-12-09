伊朗女性掀革命 獲選《時代》年度英雄

伊朗女性獲美國《時代》雜誌選為年度英雄人物。《時代》表示，伊朗年輕女性走上街頭，帶領一場受過教育、自由和世俗的運動，她們渴望能夠有一個正常的社會，包括允許女性上大學、到外國旅遊、有體面的工作，及擁有政治參與和自由表達的權利。



撰文的作者莫阿維尼認為，今年走出來的伊朗女性與以往不同，比起伊朗人，她們更像是跨國的「Z世代」年輕人，例如她們會在名字中「去穆斯林化」。在這場反政府示威浪潮中的被捕者，平均年齡只有十五歲。



莫阿維尼向挑戰伊朗政權的女性致敬，指出她們掀起的頭巾革命影響周邊地區，例如在對女性施暴普遍的鄰國伊拉克和阿富汗，也有民眾聲援伊朗姐妹。



然而，伊朗政府昨首度處決一名被捕示威者。一名男囚犯上個月因堵路及持刀襲擊保安部隊成員被捕，其後被德黑蘭革命法院裁定「向真主宣戰」罪成，昨遭伊朗司法部處決。