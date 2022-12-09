LVMH總裁或超馬斯克成全球首富

電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克，早前以四百四十億美元收購社交平台Twitter導致身家大縮水，可能快將失去全球首富地位。緊追其後的是奢侈品集團路易威登（LVMH）行政總裁阿爾諾。根據權威財經雜誌《福布斯》編列的「實時億萬富翁排行榜」，阿爾諾周三下午的淨資產達到一千八百五十八億美元，馬斯克一度跌落第二位，之後再次回到首富位置。馬斯克與阿爾諾擁有的財富現在幾乎一樣，只是相差大約兩億美元，未來兩人可能會在富豪榜不斷互換名次。分析指出，路易威登的股價今年大部份時間都保持平穩，令阿爾諾的財富相對維持穩定，馬斯克四月宣佈收購Twitter時，消息就拖累Tesla股價大跌，當時他的財富一度縮水約七百億美元，加上Twitter的經營問題亦對馬斯克造成影響。