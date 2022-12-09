哈里梅根紀錄片推出 皇室：會強力回應

英國王子哈里和夫人梅根的紀錄片，於本月八日在全球影音串流平台Netflix上架。紀錄片播出前Netflix先釋出兩條預告片，其中把梅根和已故戴安娜皇妃比較，暗示大眾和傳媒對皇室女性的追擊造成悲劇。英媒則批評，把兩者放在一起評論是「離譜」。



有英媒訪問前宮廷助手，該報道指，哈里和梅根透過這套紀錄片以情緒化的方式渲洩委屈；部份內容將梅根和戴安娜作比較，顯得「離譜」和「懶惰」，彷彿事實是不重要一樣。利用戴安娜的死去訴說他們的故事，令人感到噁心。



有消息表示，英國皇室並不認為紀錄片內容會豐富又具爆炸性，英皇查理斯三世和皇儲威廉已準備「強力回應」。英國廣播公司稱，白金漢宮目前尚未有回應預告片的說法，但預告片展現的戲劇性內容，沒有遞出橄欖枝的跡象，反而暗示與皇室衝突。哈利於預告片中提及，皇室生活是一場「骯髒遊戲」。