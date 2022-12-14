秘魯示威升溫 新總統承諾提前大選

秘魯前總統卡斯蒂略早前被罷免下台後，連日發生示威，甚至出現示威者死亡的事件。新任總統博盧阿特前日宣佈，她將向國會提呈法案，提前兩年在二○二四年四月舉行大選。



博盧阿特向全國發表講話時說，秘魯正經歷困難時期。卡斯蒂略早前被國會罷免並被逮捕，原因是他嘗試解散國會，並阻止國會進行投票，以決定是否要彈劾他。



秘魯之後發生示威，參與者多數為卡斯蒂略的支持者。示威者要求舉行選舉，而不是讓博盧阿爾特做完剩下的任期。卡斯蒂略的任期原定二○二六年結束。部份示威者也提出國會停止運作，並釋放卡斯蒂略。有兩名青少年周日在抗議活動中死亡。