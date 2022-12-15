歐議會副議長 涉貪遭撤職

歐洲議會副議長之一、希臘籍的凱里（見圖）及另外四人，涉嫌收受某個波斯灣國家賄賂被捕，歐洲議會前日投票以壓倒性票數通過撤去凱里的副議長職務。

歐洲議會議員以六百二十五票贊成、一票反對和兩票棄權的壓倒比數，通過撤去凱里的副議長職務。凱里是歐洲議會的十四名副議長之一。



另外，比利時警方表示，數天內已搜查二十處歐洲議會議員的住處和辦公室，檢獲了電腦、手機和數以十萬計歐羅現金，其中在凱利的住所搜出「多袋現金」，總值六十萬歐羅，折合約四百九十六萬港元。檢察部門沒有透露涉事國家名字，但比利時多間傳媒引述「多個可靠消息」指是卡塔爾。凱里一直透過律師否認指控。