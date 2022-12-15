美國會議員出招 提案立法禁TikTok程式

美國有國會議員出於對國家安全的憂慮，宣佈一項禁止短片分享應用程式TikTok的兩黨立法提案。TikTok是抖音的海外版，由中國科技公司字節跳動擁有。美國有州分已相繼禁止在州政府設備中使用TikTok。



共和黨參議員魯比奧表示，這項立法將阻止來自、或受中俄影響社交媒體公司的所有交易，又說一名共和黨和一名民主黨議員在眾議院提出配套法案。



TikTok發言人回應說，一些國會議員不是鼓勵政府結束對TikTok的國家安全審查，而是決定推出一項出於政治動機的禁令，除了令人不安，亦無助促進美國的國家安全，公司將會繼續向議員介紹確保有關平台安全的計劃。