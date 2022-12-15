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「薯條哥」弗里德

2022-12-15 列印
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美國檢察部門前日正式起訴本周一被捕、現已破產的加密貨幣交易平台FTX創辦人兼行政總裁弗里德（見圖），一連串金融詐騙罪名。有「薯條哥」之稱的弗里德，前日在巴哈馬群島法院提堂。法官說弗里德潛逃的風險太大，因此決定拒絕他的保釋申請，並把案押後至明年二月八日再聆訊。
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