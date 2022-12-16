專爆馬斯克動向 Twitter封殺@ElonJet賬號

全球首富馬斯克經營的社交平台Twitter，已暫停一個專門追蹤馬斯克私人飛機行蹤的機械人帳號。該帳號擁有人的個人Twitter也被封殺，原因皆是涉嫌違反用戶守則和規例。



這個名為@ElonJet的機械人帳號由一名二十歲網紅斯威尼開設，其利用公開蒐集到的資料和訊息，追蹤馬斯克私人飛機的行蹤和動向，吸引超過五十萬名追隨者。馬斯克曾承諾入主Twitter後會繼續尊重言論自由，即使有帳號追蹤他的私人飛機，甚至威脅人身安全，也不會封殺。但他昨發文表示，周三晚間，載着他兒子的車輛被人跟蹤，針對斯威尼和其他支援傷害他家人的組織，已採取法律行動。