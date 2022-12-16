約翰遜下台後演講賺大錢

英媒稱前首相約翰遜卸任後，透過演講活動賺取超過一百萬英鎊的收入。根據《獨立報》報道，約翰遜離開唐寧街十號後，兩個月就賺得上述收入，期間總共進行了四次演講活動。



約翰遜出席的四場演講分別是，紐約的Centerview投資銀行家演講會、印度的《印度時報》演講會、里斯本獨立電視台演講會，以及九月在美國舉行的一個保險經紀演講會。而每場演講會的收費都超過二十萬英鎊。約翰遜本月也應邀到新加坡出席一個區塊鏈會議及發表演說，但這筆演講費仍未公開。



報道又指，約翰遜得到保守黨金主班福德勳爵及其夫人厚待，在搬離首相府後獲安排免費住宿，價值超過四萬英鎊。雖然約翰遜在英國擁有三套房子，但仍接受班福德勳爵的款待。