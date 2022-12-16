英國機場2024放寬安檢限制

英國機場將於二○二四年六月起，放寬旅客攜帶液體上機的限制。英國交通部宣佈大幅放寬航空安全法規，旅客可攜液體將從現在的一百毫升提高至兩公升，安檢時不再需要把容器放進透明膠袋，以及不需要把手機電腦或平板電腦從手提行李中取出檢查。



交通部指出，英國所有主要機場未來都會採取新技術，讓工作人員可以獲得詳細的3D影像，以徹底檢視旅客的行李。為防止旅客在飛機上使用自製的液體炸藥，英國政府於二○○六年實施現行規例，導致旅客不時在安檢過程大排長龍。