交通部指出，英國所有主要機場未來都會採取新技術，讓工作人員可以獲得詳細的3D影像，以徹底檢視旅客的行李。為防止旅客在飛機上使用自製的液體炸藥，英國政府於二○○六年實施現行規例，導致旅客不時在安檢過程大排長龍。
英國機場2024放寬安檢限制
交通部指出，英國所有主要機場未來都會採取新技術，讓工作人員可以獲得詳細的3D影像，以徹底檢視旅客的行李。為防止旅客在飛機上使用自製的液體炸藥，英國政府於二○○六年實施現行規例，導致旅客不時在安檢過程大排長龍。
行政長官報佳音 明年通關「很現實可能」
香港各界殷切期盼與內地通關，行政長官李家超（圖）帶來好消息，他昨晚指出，香港二○二三年與內地通關「有很現實的可能性」，但在正式通關前，港府希望透過增加入境深圳的「健康驛站」配額和早前調整跨境貨車「點對...
2022-12-16
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貴州火災4死19幢房屋燒毀
貴州省黔東南州錦屏縣三江鎮碼頭社區，昨發生一宗嚴重火災事故，造成四人死亡，十九幢房屋被燒毀。當局目前仍在調查事故原因。火災發生於昨日下午約三時二十分，接報後當地黨委、政府迅速組織消防、應急、公安、衞健...
2022-12-16
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專爆馬斯克動向 Twitter封殺@ElonJet賬號
全球首富馬斯克經營的社交平台Twitter，已暫停一個專門追蹤馬斯克私人飛機行蹤的機械人帳號。該帳號擁有人的個人Twitter也被封殺，原因皆是涉嫌違反用戶守則和規例。這個名為@ElonJet的機械人...
2022-12-16
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KOKO HILLS夥代理推置業優惠
聖誕節臨近，屬傳統的消費檔期，有新盤趁勢夥拍代理推出優惠谷客。會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS，昨日夥拍代理推出置業優惠。中原營業董事李玉祥表示，KOKO HILLS近日收樓入伙，買家可即買即住...
2022-12-16
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「三頭馬車」全遜預期 恒指挫304點成交縮
聯儲局加息0.5厘符合預期，但聯儲局官員持續釋放鷹派信號，而且內地「三頭馬車」經濟數據全遜預期，恒指低開60點後持續向下，一度急挫逾400點，低見19233點，收市仍跌304點，報19368點，失守1...
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基沙文脫胎換骨 全能「法」電機
法國能夠在周三卡塔爾世界盃四強2:0擊敗黑馬摩洛哥，成為賽事史上第五支躋身決賽的衞冕球隊，全因顧全大局改任中場的前鋒基沙文，再次做好全能中場的角色，組織攻勢、防守掃蕩和補位包抄的工作全做妥。面對行軍快...
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拍《百萬》同陳俞希瞬間變好姊妹 簡慕華恨拍旅遊節目任揭癲喪真面目
ViuTV《百萬同居計劃》繼「撮合」黃德斌同Jeffrey後，原來仲有pair密友誕生，就是飾演有反社會人格「霍姐」同Mean精下屬「Fiona」的簡慕華（Rachel）同陳俞希（Hailey）。二人...
2022-12-16
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李一飄 - 捕捉通關爆發商機｜社論
香港政府貫徹復常不走回頭路的政策，持續放寬防疫措施，內地原本強調「動態清零」，近期調整防疫管制之快，似有後來居上之勢，除了不要求無症狀感染者申報，亦放寬以往的封控，同時減少跨境人流隔離。昨天傳出消息，...
2022-12-16
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蘇兆輝喜中三元 田泰安韋達捧盃 潘頓蔡約翰 後上齊封王
昨晚谷中舉行九場賽事，蘇兆輝除與文家良合作勝出「電子兄弟」和「安遇」，還為葉廄「一舖成名」報捷，可惜騎師王仍不敵潘頓，後者憑「凌厲」、「躡景追飛」和「美麗笑聲」贏馬，還有兩場季軍，以兩分力壓蘇兆輝封王...
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