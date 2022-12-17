馬來西亞雲頂山泥傾瀉 最少19死14失蹤

馬來西亞雲頂高原附近一個營地昨晨發生山泥傾瀉，災情導致至少十九人死亡，十四人失蹤，死者包括一名五歲男童。據報營地接待了約五十一名成人和三十名兒童過夜，搜救人員正持續在泥土中尋找被困的失蹤者。



事發時間為當地周五凌晨三時，露營者大部份正在帳篷裏睡覺。資料顯示營地位於峇冬加里鎮，距離首都吉隆坡約四十九公里，為前往雲頂高原的必經之路。營地以有機農莊和生態旅遊吸引不少家庭到訪。但地方政府發展部長雅可明表示，營地並未有獲得經營牌照許可，負責人或被追究刑事責任。



馬來西亞正值雨季，當局曾建議居民暫時避免往高危地區。礦產和地球科學部指，塌下的山體面積達四十五萬立方米，範圍長五百米、闊二百米、深度達八米。地質專家形容此類山泥傾瀉在馬來西亞是前所未有。事故原因仍有待調查。