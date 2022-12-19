支持反政府示威 伊朗女星被捕

伊朗知名女星阿里多斯蒂（見圖）因支持反政府示威被捕。三十八歲的阿里多斯蒂有份主演二○一六年奧斯卡最佳外語片《伊朗式遷居》，是伊朗最著名的演員之一。她連月在社交平台發文聲援反政府示威者，當局近日以「散佈謊言」為由將她拘捕。

Instagram帳號遭停權



阿里多斯蒂在最近一次發文，聲援伊朗政府處決的首名被捕示威者，表示任何一個國際組織目睹此流血事件而不採取行動，都是人類的恥辱，保持沉默等同支持鎮壓者。據伊朗國營傳媒報道，阿里多斯蒂被捕的原因是沒有就其說法提出相關證據。其擁有超過八百萬追蹤者的Instagram帳號已遭停權。

